Christopher Coutanceau, le cuisinier pêcheur engagé

Il est l'un des rares cuisiniers à proposer une cuisine zéro déchet. Christopher Coutanceau a intégré en mars dernier le cercle très fermé des 3 étoilés Michelin. Sa spécialité : le poisson et son combat : le respect des saisons et la défense de la pêche artisanale. Découvrez son portrait dans la vidéo en tête de cet article.