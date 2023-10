CHU de Nantes : un chantier au budget titanesque

Chaque jour, le futur CHU de Nantes se révèle un peu plus. Un chantier titanesque que nous avons suivi pendant plusieurs semaines. Ce nouvel équipement est situé au cœur de la ville, avec une surface de dix hectares, dont l'ouverture est prévue dans quatre ans. Selon le Dr Romain Deransy, médecin anesthésiste-réanimateur, la prise en charge des patients sera considérablement améliorée. Estimé à 1,247 milliard d'euros, le chantier coûte très cher, avec une rallonge de 270 millions d'euros pour le gros œuvre. Et la facture pourrait encore s'alourdir avec un dépassement d'au moins 55 millions d'euros pour la Chambre régionale des comptes. Ce coût supplémentaire est notamment lié à l'augmentation de l'inflation et du prix des matériaux. Face à ce nouveau centre hospitalier, des soignants et des citoyens manifestent leur opposition. Selon eux, certaines structures de l'actuel CHU auraient pu être conservées. De son côté, la direction de l'hôpital estime que le futur équipement est un progrès. Sur l'avenir de l'ancien CHU nantais, que deviendra-t-il ? Réaménagement ou grand parc urbain ? Rien n'est encore tranché pour le moment. TF1 | Reportage N. Hesse, P. Dumortier, X. Baumel