Sauvetage miraculeux dans la Meuse : "Le bébé était en arrêt cardio-respiratoire"

À treize mois seulement, Aaron est un miraculé. Lundi, il a passé de longues minutes dans la Meuse, sous l'eau. Sa survie, il la doit à un passant qui a plongé à de multiples reprises pour le retrouver. Aaron était à bord d'une voiture à pédales avec six autres personnes au moment de l'accident. La famille a voulu éviter une autre rosalie, un écart qui les a fait chuter dans le fleuve. Pour trouver le petit garçon dans les eaux troubles de la Meuse et malgré le courant, le passant a plongé sans hésiter. Il souhaite rester anonyme, mais c'est un héros. Le groupe de deux adultes et cinq enfants a loué son véhicule chez Philippe Lecocq, il les avait aidés à s'installer. Pour lui aussi, l'intervention du plongeur est miraculeuse. À un moment, Aaron ne respire plus. Heureusement, un autre héros était là. Médéric Rémy est aide-soignant. Lundi, il a fini sa garde plus tôt que prévue, une chance inespérée. Après quelques minutes d'angoisse, le cœur d'Aaron repart. Tout le monde était sorti de l'eau au moment où les pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils rendent hommage aux deux héros.