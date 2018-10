Chute de neige : de grands moyens déployés pour rétablir l'électricité

Les chutes de neige de ces dernières 24 heures ont privé de nombreuses familles d'électricité. Depuis ce mardi 30 octobre, les techniciens sont sur le pied de guerre et enchaînent les interventions. Des moyens exceptionnels ont donc été mobilisés sur tout le territoire. Ainsi, 150 groupes électrogènes ont été acheminés vers les régions les plus touchées. Un millier d'agents ont été mobilisés pour réparer les lignes de courant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.