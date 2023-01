Chute des températures : une semaine très froide

Dans les Baux-de-Provence, ce matin, les producteurs d'olives, que nous avons rencontrés, sont cueillis par un mistral glacial. Mais pour eux, le retour du froid est une bonne nouvelle. "Ce froid est même un petit peu tardif. Il est bien qu'il arrive effectivement pour que l'arbre se mette en repos, pour ne pas avoir de pousse et de fleurs trop rapidement dans les mois qui suivent", nous explique-t-on. Cette semaine, en France, les températures seront comprises entre 1,5°C et 3°C en moyenne. C'est un peu moins que les normales de saison, qui oscillent autour de 5°C. Sur les bords de Loire, il faisait -4°C ce lundi. Un pêcheur a découvert un lac en partie gelé. "Avec le petit vent qu'il y a derrière, ça fait un ressenti peut-être de -5°C ou -6°C", s'exprime-t-il. À Paris, la météo a surpris certains touristes. "Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait faire froid comme ça", confie l'une d'eux. Les ouvriers que nous avons rencontrés, eux, sont rassurés par ce retour à la normale après plusieurs semaines d'une douceur inhabituelle. "Je préfère avoir un bon froid et savoir que la nature s'en sort que me dire qu'il fait 25°C en février et constater que le réchauffement climatique fait son œuvre", déclare l'un d'eux. TF1 | Reportage E. Spertino, H.P. Amar, M. Giraud