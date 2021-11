Chute des ventes de voitures neuves : comment l’expliquer ?

Que ce soit dans une concession automobile ou chez un garagiste indépendant, le constat est le même : il n'y a personne. Alors qu'habituellement en pleines vacances, à cette période de l'année, les clients devraient être nombreux. Mais que se passe-t-il ? Les acheteurs sont découragés car les délais d'attente trop longs à cause de la crise des semi-conducteurs. Par exemple pour un modèle avec option personnalisée, il faudra environ six mois d'attente, contre deux mois auparavant. "Les prochains mois seront probablement dans cette tendance avec une forte baisse du chiffre d'affaires, puisqu'on a du mal à livrer des véhicules, de l'ordre de 30% voire un peu plus", indique Xavier Trujas, du concessionnaire Peugeot. La situation est la même chez le garagiste que nous avons rencontré. Il n'a quasiment pas fait de vente au mois d'octobre, pourtant il y a de la demande. "On a 4 ou 5 personnes à qui on essaie de trouver le véhicule qui leur correspond exactement, la couleur avec les équipements qu'ils veulent", fait par Pedro Joao, agent Renault.