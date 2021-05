Chute d'un téléphérique : émotion et incompréhension en Italie

Des touristes français étaient à bord du téléphérique qui a chuté. Ils nous ont montré une vidéo prise de la télécabine juste avant l'accident. Venus célébrer un mariage, ils ont échappé de peu au drame. Un enfant et cinq touristes israéliens comptent parmi les quatorze victimes de cet accident. Pour leur rendre hommage ce matin, la station balnéaire s'est figée de longues minutes. Les habitants croisés par nos reporters se disent bouleversés. Ce téléphérique reliait Stresa au mont Mottarone, à 1 500 mètres d'altitude. Dimanche, la télécabine est à 100 mètres du sommet quand elle commence à reculer. Elle heurte un pylône et fait une chute de quinze mètres. Elle dévale ensuite la pente avant de s'écraser contre un arbre. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Pour rappel, ce genre de cabine peut transporter trente-cinq personnes. Dimanche, ils n'étaient que quinze à bord. L'hypothèse de la surcharge est donc écartée. Alors, est-ce un problème de maintenance ? La question se pose, car le téléphérique avait subi d'importants travaux de rénovation entre 2014 et 2016 et il venait de rouvrir pour la saison estivale.