Chutes de neige : le centre de la France

Annoncée toute la journée de ce 18 janvier, la neige tombe abondamment sur les routes du Puy-de-Dôme. Les saleuses interviennent ce soir, des véhicules sont déjà arrêtés sur le bas-côté et les poids lourds reçoivent l'ordre de rejoindre les parkings. Ils sont également interdits de circulation au Sud-Est de Lyon, sur l'A43, l'A48 et l'A49 ainsi qu'au nord d'Annecy, sur l'A410 Pour éviter tout blocage, plusieurs autoroutes sont interdites aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. L'A 89 dans les deux directions vers Tulle et Lyon, mais aussi l'A75 vers le Cantal. Joël Mathurin, le préfet du Puy-de-Dôme, convoque une réunion d'urgence, les yeux rivés sur les autoroutes avec des conseils aux conducteurs. À Pontgibaud, dans le Puy-de-Dôme, des conducteurs ont peur de prendre la route. À Saint-Étienne, dans la Loire, tout le monde se prépare à des conditions difficiles. Une habitante nous raconte combien il est compliqué d'aller au travail le matin. "Les services de déneigement passent beaucoup moins souvent", lance-t-elle. TF1 | Reportage B. Christal, C. Emeriau