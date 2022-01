Chutes de neige : situation chaotique en Grèce et en Turquie

L'Acropole immaculée. La beauté des images aériennes est trompeuse, car en se rapprochant, c'est un tout autre spectacle qui se joue à Athènes. Partout dans la capitale grecque, les mêmes scènes : des arbres couchés sur les routes et les voitures, endommagés par une violente tempête de neige. Les températures négatives, extrêmement rares ici, ont également provoqué plusieurs coupures de courant. Ce chaos a poussé le gouvernement grec à décréter deux journées chômées. Aujourd'hui et demain, service publics et privés sont à l'arrêt dans la région d'Athènes. La neige est tombée en abondance jusqu'en Turquie. Des kilomètres de routes paralysés à Istanbul, et des vols fortement perturbés à l'aéroport. "Il nous faut un hôtel", crient ces passagers coincés la nuit dernière. La plupart des liaisons restent suspendues ce soir. L'amélioration du trafic aérien à l'arrivée et au départ d'Istanbul est prévue cette nuit. TF1 | Reportage S. Chevallereau