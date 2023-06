Chypre : sur les traces d'Aphrodite

La péninsule d'Akamas concentre toute la beauté de Chypre. Les reliefs montagneux surplombent l'eau cristalline. C'est l'un des derniers espaces sauvages de l'île. Chaque jour, Philippos Philippou, capitaine du Nafsika II - “Cyprus Mini Cruises”, amène des touristes découvrir cette région qu'il sillonne depuis vingt ans. À bord du Nafsika II, il y a surtout des Anglais et des Allemands, mais aussi quelques Français. Les eaux turquoise sont le berceau de légendes. C'est à Chypre qu'Aphrodite serait sortie des flots. C'est dans un bassin, à l'abri des figuiers, que la déesse de l'amour aurait pris l'habitude de se baigner après ses ébats amoureux. Aujourd'hui, ce sont davantage les pigeons qui s'y font la cour et se rafraîchissent. Une fois la nuit tombée, la découverte de la région se poursuit à table. L'un des plats les plus typiques dans cette région est le stifado, il est fait à base de bœuf ou de lapin. Vengelis Socrates, le chef du Old Town Restaurant, précise la recette : du lapin revenu à la poêle, des échalotes et des champignons parfumés d'anis étoilé et de quelques feuilles d'estragon. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Pocry