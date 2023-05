Cigarette électronique jetable : bientôt interdite ?

Des saveurs sucrées, des emballages flashy, ce sont les puffs. Contrairement aux cigarettes électroniques classiques, elles sont jetables, et ont trouvé leur cœur de cible, les adolescents, deux ans seulement après leur apparition sur le marché. À moins de dix euros, la plupart de ces produits contiennent de la nicotine. Leur vente est donc interdite au moins de 18 ans. Mais selon une étude de l’alliance contre le tabagisme menée auprès de jeunes de 13 à 16 ans, un sur dix en a déjà acheté, 13 % en consomment régulièrement. Il y a l'accoutumance au geste, mais pas seulement selon le docteur Loïc Josserand, président de l'alliance contre le tabac. Ce mercredi 3 mai, le ministre de la Santé a annoncé vouloir interdire ces puffs, vendus sur Internet dans certains commerces et dans la plupart des bureaux de tabac. Ils représentent même 44% des ventes de cigarettes électroniques. Pour ce buraliste, les interdire n’est pas la bonne solution. Les buralistes réclament une vente exclusive des puffs pour mieux contrôler l’interdiction de vente au mineur. Il n’est pas sûr que le gouvernement se laisse convaincre, un texte de loi pourrait les supprimer définitivement du marché à l’automne prochain. TF1 | Reportage C. Bayle, V. Hacala, C. Boudani