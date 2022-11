Cigarette "Puff" : addictive et nocive pour la santé

Une cigarette électronique jetable, sans nicotine, constituée d'un liquide chimique aromatisé, aspiré qui déclenche de la vapeur. La puff est interdite à la vente aux moins de 18 ans. Pourtant, un mineur sur dix en aurait déjà consommé. D'ailleurs, des jeunes de treize ans en sont vite devenus accros. Les puffs ne sont pas en libre-service dans les bureaux de tabac. Comme pour les paquets de cigarettes, il faut les demander au vendeur. Elles sont disposées dans des vitrines ou derrière le comptoir. C'est sur Internet que la plupart des jeunes se les procurent en quelques clics. En plus d'être plus facile à acheter, elles y sont aussi moins chers, moins de dix euros l'unité. La puff est aussi une star sur les réseaux sociaux. Cette cigarette électronique a en apparence tout pour plaire aux plus jeunes. D'après le médecin, un enfant qui en consomme aura trois à quatre fois plus de risques de fumer par la suite. Le Sénat vient de voter la mise en place d'une taxe pour augmenter le prix de ces cigarettes électroniques et dissuader les jeunes d'en acheter. Les associations contre le tabac, elles, demandent leur interdiction. TF1 Reportage C. Casanova, S. Deperrois