40% de cigarettes ne sont pas achetées chez un buraliste : comment l’expliquer ?

Pour acheter leurs cigarettes, le moins cher possible, les fumeurs ont bien souvent leurs petites habitudes. "Je vais souvent à Ibiza voir ma tante et j'achète à l'aéroport mes cigarettes. En Espagne, ça coûte 5,60 euros le paquet. Alors qu'ici, c'est à 12 euros", confie l'un d'eux dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Quand un ami part à l'étranger en Algérie ou autre, il ramène une cartouche et on se le partage", renchérit un autre. Résultat, selon une étude, quatre cigarettes sur dix fumées dans notre pays sont, soit achetées à l’étranger de manière légale, soit issues de la contrebande, voire de la contrefaçon.