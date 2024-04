Cigarettes achetées à la frontière : les nouvelles règles du jeu

La réglementation vient à peine de changer que les consommateurs en profitent. Avant, les fumeurs qui s'approvisionnaient en Espagne, pour payer deux à trois fois moins cher, étaient limités à une cartouche par voyage. C'est terminé, le droit européen garantit aux voyageurs de ne pas être sanctionnés en dessous de quatre cartouches rapportées d'un pays de l'Union européenne. La France a choisi d'aller plus loin, elle ne met plus aucune limitation. C'est en fait une stratégie des autorités pour laisser plus de marge de manœuvre au service des douanes. Une règle ne change pas, les cigarettes rapportées doivent être réservées à la consommation personnelle. Et les douaniers ont de nouveaux critères pour l'évaluer. C'est un risque potentiel pour certains consommateurs, qui sont pourtant loin d'être des trafiquants. Les buralistes, de leur côté, se disent satisfaits par la multiplication annoncée des contrôles. Et ce la, même s'ils militent toujours pour un changement de législation, qui limiterait davantage l'importation de tabac. TF1 | Reportage D. Mourgues, A.Cazabonne, E. Alonso