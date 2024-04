Cigarettes de contrebande : l'Ariège en première ligne

Dans la région, des épaves de voiture servaient en permanence pour les trafiquants. Sur une image amateur prise en mai 2023, en haut à droite, on voit les trafiquants repartir par dizaines vers la montagne. Il y a un an, le maire avait demandé de l'aide pour que cesse le trafic dans sa région. Depuis, les contrôles de la gendarmerie se sont intensifiés dans le village. Les saisies des cartouches y ont donc triplé, 11 000 en 2022 contre 35 000 en 2023. "On a réalisé aussi d'importantes saisies de numéraires dont 12 000 euros pour blanchiment de contrebande", souligne le Colonel Frédéric Wagner, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège. Mais cela reste encore insuffisant pour endiguer complètement le problème. L'Hospitalet est une porte d'entrée sur la France depuis l'Andorre. Une situation qui fait d'elle une plaque tournante du trafic de cigarettes depuis des années. Dans l'Hexagone, une cartouche coûte aujourd'hui entre 110 et 125 euros, contre 35 à 40 euros en Andorre. Une bonne nouvelle, quand même, pour cette année 2024. La gendarmerie va s'implanter dans le village en octobre prochain, de quoi rassurer les commerçants. En un an, le nombre de gardes à vue liées au trafic de cigarettes en Ariège a été multiplié par quatre. TF1 | Reportage S. Petit, A. Aguer