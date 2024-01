Cigarettes de contrebande : un trafic ultra rentable

Dans le nord de Paris, en quelques secondes, plusieurs vendeurs à la sauvette nous proposent du tabac qui vient du monde entier. Sept euros contre 12,50 euros en moyenne chez le buraliste. Au boulevard Barbès, la concurrence entre vendeurs étant plus forte, les prix sont à la baisse. Même dans certaines épiceries qui sont pourtant situées en face d'un bar-tabac, les cigarettes se vendent discrètement. Dans ce contexte, les douanes multiplient actuellement les opérations coup-de-poing. À l'aéroport de Beauvais, 17h30, trois avions sont en provenance d'Espagne et de Bulgarie. Six-cents personnes sont à contrôler en 20 minutes. Certains passagers peuvent être des mules en provenance d'Europe de l'Est, rémunérées quelques dizaines d'euros pour transiter du tabac. Aujourd'hui, ce sont surtout des voyageurs qui transgressent les règles. Sur la table des douaniers, neuf cartouches au total. Pour repartir avec, il faut payer une surtaxe très dissuasive sinon les cigarettes sont brûlées. En cas de récidive, il y aura une verbalisation avec une amende d'au moins 250 euros. Voilà, pour les fraudeurs occasionnels, mais le trafic de tabac est parfois beaucoup plus organisé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta