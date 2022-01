Cigarettes électroniques jetables : une tendance inquiétante chez les jeunes

Devant les collèges et lycées, tout le monde sait de suite de quoi nous parlons. Cette petite cigarette jetable fait un carton chez les mineurs, et ce, de plus en plus jeune. Les plateformes préférées des ados regorgent de vidéos promotionnelles pour ces produits présentés comme des friandises. Pourtant, ce sont des cigarettes avec de la nicotine, une substance addictive. Dans les bureaux de tabac, leur vente est officiellement réservée aux majeurs. Certains buralistes ne sont pas si prudents, et combien même, les plus jeunes peuvent se fournir en quelques clics sur les réseaux sociaux. Les puffs viennent massivement de Chine. Ses fabricants sont souvent des marques de cigarettes électroniques classiques, mais qui visent directement les plus jeunes avec leur design coloré et leur goût sucré. Selon ce médecin, l'objectif est clair : transformer nos enfants d'aujourd'hui en fumeurs de demain. La nicotine mise au contact d'un cerveau jeune va entraîner une addiction rapide et assez forte. Aux États-Unis où la tendance est née, le nombre de mineurs utilisant des cigarettes électroniques a triplé en cinq ans. TF1 | Reportage M. Verron - M. Gatineau