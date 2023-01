Cigarettes : la plus grande usine clandestine de France démantelée

Des cigarettes par milliers, des dizaines de tonnes de tabac de qualité médiocre. C'est derrière des murs anonymes et décrépits en banlieue de Rouen que les gendarmes ont découvert le pot aux roses. Une usine clandestine de cigarettes de contrefaçon, dont la productivité n'avait pas grand-chose à envier au géant du secteur. L'usine faisait aussi office de dortoir et de cuisine. Des ouvriers grecs et moldaves y ont été interpellés. Jamais un tel lieu n’avait été démantelé en France. Les voisins n'avaient pourtant rien remarqué. Les ventes de cigarettes de contrefaçon n'ont jamais été aussi fortes, particulièrement dans l'Hexagone, où un paquet chez les buralistes coûte parfois plus de dix euros. Depuis quelques mois à travers l'Europe, d'autres usines fantômes ont ainsi été démantelées par les forces de l'ordre. Un marché accessible en quelques clics. Acheter une machine pour confectionner des cigarettes sur Internet est devenu un jeu d'enfant. TF1 | Reportage G. Brenier, I. Bornacin, M. Kheraji