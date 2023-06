Cigarettes : le trafic explose

Du tabac à rouler, des centaines de cigarettes, dans un coffre, toute la marchandise vient du Luxembourg, là où le tabac coûte deux fois moins cher qu'en France. Rapporter du tabac du Luxembourg, c'est légal, mais pas plus de 20 cigarettes par adulte. Un automobiliste a largement dépassé la limite autorisée. Toute la marchandise est confisquée. L'amende peut dépasser les 3 000 euros. Nous sommes sur l'autoroute A31, là où les douanes de Lorraine réalisent des saisies des records. En 2022, 29 tonnes saisies dans le département, c'est trois fois plus que l'année précédente. La plupart du temps, ce sont des petites quantités retrouvées sur des particuliers, mais les douanes interceptent régulièrement des camions qui alimentent des trafics internationaux, par exemple, seize tonnes de tabac dans un seul camion polonais. Des cigarettes revendues au marché noir, sous le manteau. Nous filmons en caméra discrète à Nancy, très vite, des vendeurs à la sauvette nous proposent des cigarettes, à sept euros le paquet. C'est trois euros moins chers qu'en bureau de tabac. Les deux hommes affirment pouvoir nous les vendre par cartouche de dix paquets. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacini, A. Tassin, A. Mersi