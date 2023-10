Cigarettes, tabac : trafics et saisies battent des records

C'est une énorme prise des douanes. Dans des cartons, des milliers de cartouches de cigarettes remplissaient tout un semi-remorque. Elles pèsent onze tonnes au total, soit plus d'un demi-million de paquets. Les trafiquants en auraient tiré plus de trois millions d'euros, en les vendant sous le manteau. Le camion a été arrêté lors d'un simple contrôle. Des douaniers, filmés aujourd'hui en Picardie, interceptent de plus en plus souvent des cigarettes de contrebande lors de telles opérations. "En 2021, en Picardie, pour les trois départements, on en a saisi quatre tonnes. En 2022, on en avait saisi quatorze tonnes. Et en 2023, on va sans doute atteindre 40 tonnes. Ce qui fait un ratio multiplié par dix", précise Michel Lachaux, directeur régional des douanes de Picardie. Dans l'Hexagone en 2021, les douanes avaient saisi 402 tonnes de tabac de contrebande. Un record qui n'a pas tenu. L'an dernier, ce sont 650 tonnes qui ont été interceptées, soit 61% de plus. Sur le territoire français, un paquet est vendu 11 euros en bureau de tabac. Les contrefaçons viennent surtout de quelques pays européens, la Pologne où ils sont vendus à 4 euros, ainsi que d'Ukraine, Moldavie et Bulgarie où ils coûtent 2 euros. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Cressens et F. Amzel