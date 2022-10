Cimetières : nouvelles cibles des voleurs de métaux

René Lambert n’en revient toujours pas. Récemment le caveau familial a été pillé. Ce sont des poteaux comme ceux-ci qui ont été volés. Construites il y a 200 ans au cœur du cimetière La Madeleine, la sépulture n’avait jamais été vandalisée. Actuellement, les dégradations sont irréversibles. Grilles sciées, poteaux tordus, au total, une soixantaine de sépultures sont dégradées. Dominique Manier, gardien du cimetière, arpente depuis plus de 10 ans les 46 kilomètres d’allées. Si on lui rapporte régulièrement des vols de vases, de plaques ou encore de statuettes, cette fois-ci, l’ampleur du larcin dépasse tout ce qu’il a connu. L’augmentation constante du prix de revente des métaux attire toutes les convoitises. Les voleurs en ont après le bronze dont le cours atteint actuellement 6,30 euros le kilo ou le laiton qui se vend 3,20 euros le kilo. Ces dernières semaines, des pillages similaires ont eu lieu dans plusieurs cimetières de la région. Par crainte de voir les voleurs revenir, la mairie a renforcé les patrouilles aux abords du cimetière. En France, les auteurs de ces pillages risquent jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amendes. TF1 | Reportage L. Merlier, N. Ly, O. Stammbach