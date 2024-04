Cimetières, ronds-points : les vols d’arbres et de plantes se multiplient

C’était il y a plusieurs jours. Les jardiniers de la petite ville de Belleu, près de Soissons, venaient de terminer la plantation des arbustes, notamment dans un parterre. Et le lendemain matin, ils ont constaté plusieurs vols. Le montant du préjudice s’élève à 500 euros. Pourtant, c’est une localité qui se trouve à la campagne. Belleu compte 4 000 habitants, une petite ville, d’ordinaire tranquille. C’est la première fois qu’on vole des arbustes entiers, déjà plantés. Les jardiniers vont essayer de revoir pour replanter et voir s’ils ne peuvent pas trouver un système pour éviter de se les faire voler. Un système comme l’installation des caméras, c’est ce à quoi réfléchit le maire du petit village de Dernancourt (Somme). Il y a bien des caméras dans quelques rues passantes, mais pas au niveau du cimetière, et pourtant, c’est là que plusieurs vols de fleurs ont eu lieu directement sur les tombes. Norbert a été victime à deux reprises. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Fiat, M. Briens