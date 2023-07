Cinéma : jamais sans mon pop corn

Remplir généreusement le seau, entrer dans la salle, assis devant l'écran, en prendre une poignée ou deux et se demander combien de temps le stock va tenir. Le pop-corn et le cinéma, c'est une histoire d'amour qui dure depuis les années 90, quand la France a adopté cette tradition venue des États-Unis. Un combo gagnant, à tel point qu'aujourd'hui, il représente jusqu'à 20% des recettes des cinémas. Il faut dire que c'est un produit très rentable. "Sur un grand paquet familial, qui va aller pour quatre, cinq personnes, sur 10 euros, je pense qu'il va me rester à peu près 5 euros. Sur un petit paquet de 3,50 euros, qui est plutôt ce qu'on va vendre, il va me rester 1 ou 1,50 euro", nous détaille Jean Villa, directeur général - cinémas "Véo". Pour vous séduire, en vitrine, rien n'a été laissé au hasard. Et cela commence dans les champs. Si en apparence les épis de maïs n'ont rien de spécial, il s'agit d'une variété créée sur-mesure pour le cinéma. Elle s'appelle "mushroom" ou champignon en anglais. Il demande beaucoup plus de travail aux agriculteurs qu'un maïs classique, produit moins de grains, mais se vend plus cher. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Moncelle, T. Valtat