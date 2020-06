Cinéma : le plus grand drive-in de France sur l’aérodrome de Blois-Le Breuil

Contrairement aux autres, la plus grande salle de cinéma de l'Hexagone a pu ouvrir avant le déconfinement total. On y respecte à la lettre la distanciation physique, puisque chacun reste dans sa voiture. Elle peut accueillir jusqu'à 250 véhicules. Le concept du cinéma en plein air est ancien, mais l'aérodrome du Blois l'a adapté à une très grande échelle. Une façon originale de renouer avec le septième art, après une longue période de jeûne cinématographique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.