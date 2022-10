Cinéma : où sont passés les spectateurs ?

Dans un cinéma vendéen, le scénario se répète depuis plusieurs mois. Pas de client à l'entrée et pas beaucoup plus dans les salles. En semaine, le taux de remplissage dépasse difficilement les 10%. Depuis les années Covid, le phénomène touche aussi les grands groupes. Moins 30% de spectateurs cette année par rapport à 2019. Entre concurrence des plateformes et tarifs trop élevés, chacun d'entre vous a son explication. L'argument du prix, un gérant n'y croit pas. Malgré un tarif attractif, son cinéma nantais ne fait plus le plein. Mais ce qui préoccupe le plus dans notre cinéma vendéen, c'est la consommation électrique. La prochaine facture risque d'exploser. Le directeur a appris qu'il devrait payer le kilowatt/h trois fois plus cher qu'actuellement. Selon ses calculs, ses charges liées à l'électricité passeraient de 34 000 euros à l'année à 114 000 euros. Il doit trouver une solution avant le 10 novembre. Comme de nombreux cinémas en France, Éric Dubot espère pouvoir bénéficier de l'aide aux petites entreprises, promise par l'État ces derniers jours. TF1 | Reportage K. Gaignoux, C. Jouanneau