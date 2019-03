Cinema : le spectacle dans la salle

Depuis trois ans, les salles de cinéma sont en déclin. Les cinémas tricolores restant toujours en tête des fréquentations en Europe rencontrent aussi une baisse, avec 13 millions de billets en un mois. Le grand défi des exploitants de ces salles est d'attirer des spectateurs, qui sont déjà sollicités par la télévision et internet. Face à ces concurrences, nos salles obscures se réinventent avec les concerts, théâtres et réalités virtuelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.