Cinéma, spectacles, loisirs : quelles sont les nouvelles règles ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce matin que le secteur de la culture allait bénéficier d'une aide exceptionnelle de deux milliards d'euros, dans le cadre du plan de relance. Par ailleurs, les règles sanitaires vont changer. Alors concrètement, dans quelles conditions sanitaires pourront nous aller au cinéma ou au théâtre dans les prochaines semaines ? Qu'en est-il des stades et des salles de concerts ? Éléments de réponses avec nos journalistes.