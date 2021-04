Cinémas, théâtres et musées : comment ils vont rouvrir

Votre piscine préférée vous a manqué. À partir du 19 mai, vous allez pouvoir remettre le bonnet de bain. Les activités sportives seront à nouveau possibles, même en intérieur. Voilà qui va réjouir les six millions d'adhérents aux salles de sport, même si eux devront attendre le 9 juin. Au CMG Sports Club One, tout est en place pour le retour du public. "On a condamné un équipement sur deux pour que chaque personne puisse respecter son périmètre de sécurité. Je suis heureuse et prête, mon personnel aussi. Je vous montrerai mon sourire, malheureusement je ne peux pas enlever mon masque", confie Maria Castillo, la directrice. Sourire aussi pour les amoureux de culture qui n'ont pas eux l'embarras du choix depuis six mois. Les théâtres et les cinémas sont fermés. Ils vous accueilleront de nouveau à partir du 19 mai, avec une jauge d'occupation de 35%, sans jamais dépasser 800 personnes. Des contraintes acceptées de bon cœur par les exploitants de cinéma. "Les cinémas étaient déjà des lieux très sûrs. Là au lieu d'avoir un fauteuil libre à côté de vous, vous en aurez deux. Pour l'instant, on est à 0%. Nous en voyons que le côté positif. Enfin les salles de cinéma rouvrent", s'exprime Richard Patry.