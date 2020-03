Cinq chiffres pour comprendre les élections municipales

C'est dans un contexte d'épidémie du coronavirus que vont se tenir les élections municipales. Âge, pourcentage de femmes, nombre de communes dans lesquelles personne ne se présente... On sait tout ou presque sur les candidats. À ce titre, 902 465 candidats sont répartis sur 20 765 listes. Il y a une légère baisse de 3%. Découvrez dans la vidéo ci-dessus d'autres détails chiffrés liés à ce scrutin.