Cinq décès ce week-end : attention aux noyades en Bretagne

À seulement 19 ans, Valentin Bisson, sauveteur en mer, vient de vivre sa première intervention à l'issue dramatique. Le dimanche 9 juillet 2023, sur une plage du Finistère, un homme perd connaissance en mer, en dehors de la zone de surveillance. Valentin dit avoir vu des personnes en train de masser. Il prend le relais, mais les 40 minutes de massage cardiaque ne réussiront pas à réanimer la victime. Le week-end du 7 au 9 juillet 2023, cinq personnes se sont noyées dans le Finistère. Parmi les victimes, des baigneurs pris dans des courants dangereux, sur une plage où la baignade est interdite à cause des baïnes. Ce sont des bassines qui se creusent dans le sable et aspirent les nageurs vers le large. Le courant est tellement violent que si l'on est pris dedans, il est impossible de revenir à la nage à contre-courant. Dans ce cas, laissez-vous porter, le courant vous ramènera progressivement vers la côte. Mieux vaut aussi être équipé pour éviter l'hypothermie. En cas de noyade, un numéro d'urgence, le 196, permet de gagner de précieuses minutes. En Bretagne, il est aussi très important de vérifier les horaires des marées pour ne pas se retrouver piégé sur un îlot par la marée montante. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Le Calvi