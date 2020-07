Cinq enfants tués dans un accident sur l’A7 : que s’est-il passé ?

Cinq enfants ont perdu la vie dans ce drame. Ils avaient entre trois et quatorze ans. Les parents, la belle-soeur et le dernier enfant de sept ans sont hospitalisés. Leur pronostic vital est engagé. Il s'agit de deux familles en vacances dans la Drôme. Ils étaient sortis pour une balade de quelques kilomètres à proximité de leur lieu de résidence. Ce drame a choqué les habitants de Vénissieux. Cet accident est l'un des plus mortels de ces dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.