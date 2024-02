Payés 5 euros de l'heure : les forçats des serres espagnoles

À quelques kilomètres d'Almeria et des plages andalouses, il y a un lieu qui n'apparaît sur aucun guide touristique, Atochares (Espagne). C'est un bidonville sur le sol européen. Sur place, les habitations sont faites de palettes de bois, recouvertes de bâches de plastique. Idrissu y vit depuis trois ans. Il existe une soixantaine de bidonvilles, comme celle d'Atochares dans la région d'Almeria. Toutes les personnes qui y vivent travaillent dans d'immenses serres, où sont récoltés des fruits et légumes de toutes sortes, que l'on retrouve ensuite un peu partout sur nos étales. C'est le potager de l'Europe, mais sur place, on l'appelle "la mer de plastique". Elle s'étend sur 40 000 hectares, soit quatre fois la taille de Paris. Ni les autorités locales ni les exploitants des fermes, où nous ne sommes pas les bienvenus, n'ont souhaité répondre à nos questions. C'est en caméra discrète que nous avons filmé les travailleurs. Ils sont bien souvent recrutés, à la journée, sur les bords de routes et payés parfois deux fois moins que le salaire minimum légal, car sans papier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque