Cinq médecins morts du coronavirus en 24 heures

Attendus chaque soir, les chiffres communiqués par le directeur général de la Santé rendent compte de la progression de l'épidémie de coronavirus. Ce lundi soir, ce bilan est alarmant. Il fait état de 186 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui est la plus forte augmentation jamais enregistrée. Cinq médecins contaminés par des malades qu'ils soignaient comptent parmi les personnes décédées.