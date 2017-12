Cinq stars du métro se sont produites à l'Olympia

Alain Souchon, Renaud, Dany Brillant, Ben Harper ou encore Manu Dibango, tous ces grands artistes ont débuté leur carrière dans le métro parisien. Chaque jour, plusieurs jeunes talents continuent de se produire dans les couloirs ou sur le quai du métro. À l'occasion du vingtième anniversaire du label "Musiciens du métro", les meilleurs d'entre eux ont donc joué, le 23 novembre 2017, sur une scène bien plus prestigieuse, à l'Olympia, devant près de deux mille personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.