Cinquante nuances de bordeaux : se diversifier pour survivre

C'est le moment de déterrer le trésor que ces vignerons ont enseveli il y a des années. Six cents bouteilles enfuies trois mètres sous terre, une manière de conserver le vin qui n'a encore jamais été essayé nulle part dans le monde. Devant des clients et œnologues impatients de goûter le résultat, le frère et la sœur terminent à la main, comme des archéologues. C'est un nectar qui n'aura jamais vu un rayon de lumière. Vieilli à température constante de 13,5 °C, il a davantage conservé ses arômes de jeunesse. Tout tenter pour continuer à vendre leur vin, cela fait 300 ans que cette famille fait du bordeaux avec passion. Elle avait anticipé un désamour des Français et espère, avec cette bouteille, les reconquérir. Les Français veulent plus de frais. Si l'alcool doit être consommé avec modération, la formule s'applique visiblement surtout aux vins rouges, moins 32 % de consommation en France ces dix dernières années. Et même au pied de la Cité du Vin, à Bordeaux, on a délaissé cet alcool puisque c'est un bar à bière que Stessy et Nicolas Lascombes viennent d'ouvrir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau