Cinquième vague : est-ce bientôt la fin ?

Dans un laboratoire en région parisienne, le nombre de tests a plus que doublé ce mois-ci. Depuis quelques jours, des records sont battus. Près de 800 000 dépistages sont réalisés quotidiennement en France. Et pour autant, le nombre de nouvelles contaminations commence à ralentir. Il est probable que le pic de la cinquième vague soit derrière nous puisqu'on constate une diminution du taux de positifs pour la première fois depuis le 18 octobre. Ce sont des données que je constate au sein de mon groupe de laboratoire, mais c'est aussi des données que l'on retrouve à l'échelle nationale", indique Dr Arthur Clément, médecin biologiste. Même si l'épidémie progresse toujours au niveau national, le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade, est à la baisse depuis peu. La cinquième vague pourrait s'essouffler, mais pas de quoi rassurer Florence Débarre, chercheuse au CNRS spécialiste de biologie évolutive, qui s'inquiète d'Omicron. Le nouveau variant pourrait être plus contagieux, notamment d'après les premières données au Royaume-Uni. "Il faut se préparer à une vague supplémentaire. Ces variants Omicron ne vont pas remplacer Delta, mais vont s'ajouter aux variants Delta qui sont présents", prévient-elle. Pour l'heure, impossible de savoir si Omicron est plus dangereux et quelle sera sa résistance face au vaccin. Une chose est sûre, deux doses ne sont pas suffisantes pour s'en protéger. Dans un avis rendu public lundi soir, le Conseil scientifique recommande de renoncer aux grands rassemblements et réunions privées à l'approche des fêtes. TF1 | Reportage M. Verron, J.P Héquette, C. Diwo