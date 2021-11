Cinquième vague : le monde de l’événementiel s’inquiète

Dans cette entreprise, tout ce matériel de lumière et de sons ne servira peut-être pas pour les fêtes de fin d'année. C'est en tout cas la grande peur du patron. Sur son tableau du mois de décembre, en rouge, les comités d'entreprise qui ont déjà annulé leurs séminaires ou leurs événements festifs. Et ce pourcentage risque d'augmenter. Une catastrophe au moment où cette entreprise de 180 salariés estimait être sortie de la crise. Chez ce traiteur, quelques commandes ont été annulées et les demandes de devis sont au point mort. Une très mauvaise nouvelle alors que les mois de décembre représentent 40% de son chiffre d'affaires annuel. Les salons et les parcs d'exposition, eux, ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant la crise. Pour l'instant, aucune annulation de prévu, et les organisateurs se veulent optimistes. Pour limiter ce risque et rassurer les visiteurs, le secteur envisage d'ailleurs de renforcer les mesures sanitaires. TF1 | Reportage Y. Hentgen - J. Clouzeau.