Cinquième vague : les annonces de Jean Castex et Olivier Véran

Cela faisait partie des hypothèses débattues. Finalement, les vacances de Noël ne seront pas avancées. Elles débuteront bien le vendredi 17 décembre au soir. Mais pour limiter les contaminations à l’école primaire, le protocole sanitaire est renforcé au niveau trois. Cela implique, un brassage des élèves limité, notamment durant les heures de cantine. Mais aussi et surtout, le port du masque en extérieur obligatoire pour les enfants. Pour sauver Noël et éviter de nouvelles mesures restrictives, ce lundi soir, Jean Castex alerte. Accélérer les doses de rappel est donc une priorité. Les personnes les plus de 65 ans pourront désormais se faire vacciner sans rendez-vous. L’autre annonce concerne la vaccination des 5 - 11 ans dès le 15 décembre pour les plus fragiles et atteints de comorbidités. Et sous réserve de l’avis de la HAS d’ici la fin de l'année pour tous les autres enfants, à chaque fois sur la base du volontariat. Concernant les lieux recevant du public, ce lundi soir, pas de changement : contrôle du pass sanitaire renforcé, mais pas de jauge. Soulagement pour ce restaurateur. Gros coup dur, en revanche, pour les discothèques. Dès ce vendredi, elles fermeront pour quatre semaines, au moins jusqu’au 7 janvier prochain. Le gouvernement incite aussi au télétravail. Deux à trois jours dans les entreprises, comme dans la fonction publique, partout où c'est possible. Tout faire pour éviter un couvre-feu ou un confinement. Pour le Premier ministre, y avoir recours actuellement, serait démesuré. T F1 | Reportage M. Chantrait