La Ciotat rejoint le club des plus belles baies du monde

Avec son vieux port historique, ses chantiers navals et l'île verte, la baie de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, est un cadeau de l'histoire et de la nature. Elle vient d'ailleurs d'entrer dans le cercle fermé des plus belles baies du monde. Ce label lui a été décerné par les 41 membres des 27 pays de ce prestigieux Club. Un titre qui n'étonne pas les habitants et les touristes de la région.