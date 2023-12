Circulation à Risoul : un pont provisoire pour rouvrir la station

Il y a trois semaines, un torrent a emporté la route et la station de Risoul était, depuis, coupée du monde. Une dernière pierre à l'édifice et le pont est terminé. Cette construction en un temps record est le fruit d'un travail acharné d'une trentaine d'ouvriers. Soulagés, les habitants et les automobilistes peuvent désormais le traverser. Et la station a pu rouvrir à temps. Seulement, un pont provisoire de 36 mètres de long a été installé, mais toute la vallée en dépend. Ce qu'ils ont fait en un peu de temps peut sauver la saison touristique à Risoul. La saison démarre enfin. La station de ski reprend vie et 1 000 emplois saisonniers ne vont pas être perdus. Dans les allées, un ballet de camions s'opère. Il faut livrer en quelques heures tous les commerçants. Presque tous les commerces ont rouvert. C'est la fin de trois semaines d'inquiétude. Les clients sont rassurés aussi. Sur les pistes, les skis sont déjà chaussés. Et certains vacanciers sont déjà au rendez-vous. Environ 15 000 touristes sont attendus à Risoul pour les vacances de Noël. TF1 | Reportage S. Prez, F. Miara