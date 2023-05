Circulation et stationnement : le casse-tête des ZFE

Vous avez peut-être déjà croisé ces panneaux, à l'entrée de certaines grandes villes, qui signalent le début d'une ZFE (zone à faibles émissions). Au-delà, seuls les véhicules les moins polluants sont autorisés. Cette mesure a été mise en place pour lutter contre la pollution. À Rouen, les Crit'Air 4 et 5 sont désormais interdits et environ 15% des automobilistes sont concernés. C'est le cas de Régine. "On est tous conscients qu'il faut faire des gestes écologiques et je suis la première à le faire. Mais là, c'est injuste parce que c'est vraiment taxer les gens qui n'ont pas les moyens", confie-t-elle. Il est difficile pour elle de se passer de sa voiture. Plusieurs fois par mois, elle doit emmener sa mère à l'hôpital situé dans la ZFE. N'ayant pas d'autres solutions, Régine a choisi d'être hors-la-loi et de ne pas afficher sa vignette Crit'Air 4 sur son pare-brise. D'ici un an et demi, les voitures Crit'Air 3 seront également bannies de l'agglomération. Un tiers des véhicules sera concerné. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Pocry