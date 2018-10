Circulation : comment protéger les piétons ?

Les trottinettes électriques, les hoverboards, et autres gyropodes partagent les trottoirs avec les piétons. Cependant, la cohabitation est de plus en plus risquée. Le gouvernement va alors les interdire sur les trottoirs, pour circuler sur les pistes cyclables ou dans les zones à 30 km/h. Objectif, protéger les piétons car ils sont les plus vulnérables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.