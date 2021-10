Circulation : une portion de l'A13 fermée après un vol de câbles

Les 800 mètres de long du tunnel Ambroise-Paré sont fermés depuis 24 heures. À l'intérieur, les panneaux de signalisation sont éteints. Tous les systèmes de sécurité incendie sont hors-service suite à un vol de câble électrique. Conséquence, des centaines de kilomètres d'embouteillage se forment depuis dimanche soir. Des voitures se retrouvent à l'arrêt, avec des heures d'attente interminables. Certains automobilistes, excédés, n'ont pas hésité à sortir de l'autoroute à contre-sens. D'autres ont abandonné leur voiture pour rentrer chez eux en file indienne. Et pour cause, le soir du dimanche 24 octobre 2021, vers 18h, des voleurs sont entrés dans le tunnel en fracturant une bouche d'aération. Ils ont arraché près de 300 mètres de câble en cuivre. Un métal dont la valeur attire les trafiquants. Un vol spectaculaire, parfaitement organisé. Selon Camille Rémy, responsable d'exploitation du tunnel Ambroise-Paré et de l'autoroute A13 à la direction des routes d'Île-de-France, les voleurs ont cassé un mur et ils ont tiré le câble en le coupant par petits bouts. Les réparations ont commencé. Malgré tout, ce lundi soir, le tunnel reste fermé à la circulation pour une durée indéterminée.