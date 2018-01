Circulation : va-t-on créer des péages en ville ?

Devrons-nous bientôt payer pour rouler en ville ? C'est ce que prévoit la future loi sur les mobilités pour lutter contre les embouteillages. Le gouvernement envisage en effet de donner aux villes et aux régions la possibilité de mettre en place des péages urbains. Mais, comment fonctionne ce système à Londres et à Milan ? Et qu'en pensent les automobilistes et les élus locaux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.