Cirque du Soleil : acrobates et poètes !

Ils débarquent d'un train à vapeur, déploient leurs étranges silhouettes, dans un univers que l'on croirait sorti d'un roman de Jules Verne. Créatures aux prouesses insensées, leur univers poétique ferait presque oublier l'énorme machinerie déployée en coulisse. Alexandrine Burgaud est technicienne décors et accessoires. Aux prises avec une énorme main mécanique de 340 kilos, support de deux numéros. Du plus grand au plus petit accessoire, le spectacle en compte plus de 400, conçus à Montréal, pour l'essentiel, ou chinés. Objet transformé, détourné, comme le vélo en apparence banal, auquel l'acrobate Anne Weissbecker, a imaginé un nouvel usage. Sur scène, l'envol de la bicyclette révèle toute la magie du numéro. Anne est l'une des rares Françaises du spectacle. Une parmi 50 artistes de 23 nationalités, en scène six à dix fois par semaine. Le soir du 2 décembre, ils vont se produire pour la première fois à Paris. Le final exige encore quelques ajustements. Les artistes occupent toute la scène, un foisonnement jubilatoire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | ReportageM. Croccel, X. Boucher