Cirque et art équestre : Alexis Grüss quitte la piste

Il avait mis le cheval au cœur de sa vie, au cœur de son œuvre. Bien plus qu'un homme de talent, Alexis Grüss était un maître des arts équestres. En 1974 avec sa femme Gipsy, il fonde le Cirque à l'ancienne, délaissant les numéros de dressage de fauves pour revenir à l'acrobatie, avec des spectacles équestres. Le style Grüss est une marque de famille. Il tient de ses parents cette passion pour le cirque. Un héritage qu'Alexis Grüss va transmettre à son tour jusqu'à ses petits-fils. À chaque spectacle, six générations Grüss se produisent dans une arène ou sur scène, comme on voit à l'image, dans une pyramide avec sa femme, ses fils et ses belles-filles. Alexis Grüss, cet artiste joueur de saxophone, ne pouvait concevoir une représentation sans musique. Pour lui, la musique est le seul et unique langage universel. Créateur de génie, le gentleman du cirque a inspiré des générations entières comme les Farfadais et les Bartabas. Jusqu'au bout, il aimait briller sur scène. Alexis Grüss laisse un héritage indélébile dans l'histoire du cirque. TF1 | Reportage C. Abel