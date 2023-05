Cirques animaliers : pourquoi ils ne sont plus les bienvenus ?

Au cirque de Rome, les journées sont longues en ce moment. Leur prochaine date de spectacle est dans six mois. D'ici là, aucune ville n'accepte d'accueillir leurs chapiteaux. Ce qui crée les malaises des communes sont les tigres et les lions. En 2028, les cirques avec animaux sauvages seront interdits en France. Mais avant cette date, ils restent autorisés. Pourtant, de nombreuses mairies les empêchent déjà de s'installer sur leur terrain. Pour ce cirque familial, l'avenir est incertain. Sans activité, ils sont contraints de stationner sur un terrain, prêté par un particulier. Un jeune garçon de quatorze ans, s'est destiné à devenir dompteur. Il sera finalement jongleur. Face à ces difficultés, certains cirques décident de planter leurs chapiteaux sans autorisation, comme à Nice, en février. Entre le maire et ce circassien, en image, le ton monte. Un peu partout, les tensions s'exacerbent. Hier, 7 mai, à Narbonne, pour protester contre l'installation illégale d'un cirque, des militants du parti Renaissance recouvraient leurs affiches. À Vernon, dans l'Eure, le bras de fer a eu lieu le mois dernier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | D. Sitbon, Y. Hovine, S. Millanvoye