Cirques bientôt sans animaux sauvages ?  

Le Conseil d'Etat examine ce lundi un recours contre l'arrêté du ministère de l'Environnement qui interdit la reproduction des dauphins et des orques en captivité. Une interdiction qui pourrait s’étendre aux cirques. Georgeka Kobann, créateur du cirque Arlette Gruss affirme que le plus grand soin est apporté à ses animaux. Selon lui, un cirque sans animaux sauvages n’est pas possible. La question divise également le public.