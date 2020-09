Cirques et spectacles aquatiques : bientôt des shows sans animaux sauvages ?

Le gouvernement a dévoilé ce matin une série de mesures pour renforcer la protection des animaux sauvages en captivité. Il s'agit d'une victoire pour les défenseurs de la cause animale. Pour les nombreux cirques ambulants et autres shows aquatiques, c'est le début sans doute d'une période difficile. Alors, est-ce la fin des spectacles de dressage ?