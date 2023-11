Cisjordanie : les Palestiniens et colons face à face

Nous sommes dans le sud de la Cisjordanie. Colonie israélienne d'un côté, derrière des murs d'enceinte, villages palestiniens ruraux de l'autre, c'est un face-à-face électrique, exacerbé depuis l'attaque du 7 octobre. Alima et sa famille, Palestiniens, dorment désormais dans une charrette, de peur que leur maison soit incendiée. Il y a quelques jours, dix hommes masqués sont venus dans la nuit et les ont menacés. Elle en est certaine, ces menaces viennent de la colonie juste en face, à quelques centaines de mètres. L'enjeu, ce sont les terres sur lesquelles elle n'ose plus faire paître ses moutons. Gagner du terrain, c'est l'objectif de ces colons de plus en plus virulents, encouragés par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le territoire est occupé par Israël depuis 1967, de manière illégale, selon Droit international, parfois par la force. Des images ont été filmées le 13 octobre dans le village d'At-Tuwani. Des hommes armés, certains en uniforme, font irruption, tirent sur un habitant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Blanquart, F. Mignard